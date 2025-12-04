Alla Biennale arte 2026 ci sarà per la prima volta El Salvador

Per la prima volta nella sua storia, nel 2026 El Salvador parteciperà con un proprio padiglione nazionale alla Biennale Arte di Venezia. A rappresentare il Paese dell'America Centrale sarà l'artista salvadoregno-statunitense J. Oscar Molina, scelto per inaugurare la presenza salvadoregna. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Alla Biennale arte 2026 ci sarà, per la prima volta, El Salvador

Leggi anche questi approfondimenti

Biennale Rewind – La concentrazione dei fabbri In questo video vogliamo soffermarci insieme a voi sulla concentrazione, la maestria e la dedizione dei tantissimi fabbri che hanno partecipato al Campionato Mondiale di Forgiatura. La nostra manifestazion - facebook.com Vai su Facebook

Biennale di Venezia 2026, le ultime novità in tre padiglioni da tenere d’occhio - Aline Bouvy per il Lussemburgo, Dana Awartani per l’Arabia Saudita e cinque artisti per lo Zimbabwe: tre padiglioni alla Biennale 2026 ... Da exibart.com

Biennale Arte 2026 nel 'segno' di Koyo Kouoh - La Biennale Arte 2026 sarà organizzata seguendo la strada tracciata dalla curatrice, Koyo Kouoh, prematuramente scomparsa lo scorso 10 maggio all'età di 57 anni. Riporta ansa.it

Biennale Arte 2026: chi è Nilbar Gures, scelta per il Padiglione Turchia a Venezia - La Turchia ha annunciato il nome della propria rappresentante alla 61ma Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, in programma dal 9 maggio al 22 novembre 2026: sarà Nilbar Gures, ... Lo riporta exibart.com

Biennale Arte 2026, il progetto di Koyo Kouoh "come un sussurro" - La Biennale Arte 2026 si terrà nel segno del progetto della curatrice Koyo Kouoh, nonostante la sua improvvisa scomparsa il 10 maggio scorso. Da quotidiano.net

Morta Koyou Kouoh, aveva 57 anni: chi era la prima curatrice africana della Biennale d'arte di Venezia - Kouoh, camerunense, alla guida dello Zeitz Museum di Città del Capo, era stata nominata lo scorso dicembre, e sarebbe ... Da ilmessaggero.it

Ostacoli burocratici, vuoti istituzionali, gravi ritardi nel bando: in bilico il Padiglione degli Stati Uniti per la Biennale Arte 2026 - Ostacoli burocratici, vuoti istituzionali, interferenze e cambiamenti nelle politiche culturali della Casa Bianca: la partecipazione degli Stati Uniti alla Biennale d'Arte di Venezia del 2026 appare ... Riporta ilmessaggero.it