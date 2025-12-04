Alla Biennale arte 2026 ci sarà per la prima volta El Salvador

4 dic 2025

Per la prima volta nella sua storia, nel 2026 El Salvador parteciperà con un proprio padiglione nazionale alla Biennale Arte di Venezia. A rappresentare il Paese dell'America Centrale sarà l'artista salvadoregno-statunitense J. Oscar Molina, scelto per inaugurare la presenza salvadoregna. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Alla Biennale arte 2026 ci sarà, per la prima volta, El Salvador

