Jimmy Butler operato al ginocchio destro | stop forzato per la stella dei Miami Heat

Jimmy Butler è stato operato al ginocchio destro e dovrà fermarsi per un po’. La stella dei Miami Heat salterà diverse partite, lasciando un vuoto importante in squadra. L’intervento, che si è reso necessario, mette a rischio il suo ritorno in campo prima di quanto previsto. I tifosi sono preoccupati, ma per ora l’obiettivo è recuperare bene e tornare più forte di prima.

Un riepilogo chiaro e immediato riguarda l'intervento al ginocchio destro di Jimmy Butler, operazione decisiva per la stagione interrotta e per l'avvio della fase di recupero. L'evento è stato gestito con professionalità dallo staff medico della franchigia, e sono stati indicati i passi successivi necessari per tornare in campo. Jimmy Butler è stato sottoposto a un intervento chirurgico per riparare la rottura del legamento crociato anteriore al ginocchio destro. L'operazione è stata eseguita a Los Angeles dal dottor Bert Mandelbaum. La franchigia ha comunicato che l'atleta inizierà subito la riabilitazione, con un aggiornamento previsto all'inizio della prossima stagione.

