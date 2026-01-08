Johnny Knoxville torna a rischiare la vita | nuovo film Jackass nei cinema a giugno

Johnny Knoxville torna a mettere in gioco la propria sicurezza con il nuovo film di Jackass, in uscita a giugno nei cinema. Dopo anni di imprese rischiose, la saga continua a proporre scene che uniscono comicità e sfida, mantenendo intatto il suo stile unico. Un ritorno atteso da chi ha seguito le avventure di Knoxville e del suo team, sempre pronti a spingersi oltre i limiti per intrattenere il pubblico.

Johnny Knoxville ha annunciato il ritorno della saga cinematografica che ha definito un’intera generazione di comedy estrema. Un nuovo film di Jackass arriverà nelle sale USA il 26 giugno 2026, a quattro anni di distanza dal precedente capitolo. L’annuncio è stato diffuso direttamente dall’attore e stuntman attraverso il suo profilo Instagram, con un messaggio che riflette lo spirito irriverente del franchise. “Beh, accidenti e che botta, iniziamo l’anno col botto. Volevamo farvi sapere che quest’estate Jackass torna! Ci vediamo al cinema il 26 giugno. Presto arriveranno altri dettagli, ma volevamo che lo sapeste prima di tutti, direttamente da noi!” Il post di Knoxville è stato condiviso anche dall’account ufficiale di Jackass e da Gorilla Flicks, la società di produzione fondata da Jeff Tremaine. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

