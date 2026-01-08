Jackass | Johnny Knoxville annuncia ufficialmente il nuovo film per l’estate 2026

Johnny Knoxville ha annunciato ufficialmente il ritorno di Jackass, confermando l’uscita di un nuovo film previsto per l’estate 2026. La pellicola sarà disponibile nelle sale a partire dal 26 giugno 2026, continuando la tradizione del celebre gruppo di stuntman. Questo nuovo capitolo promette di riproporre il caratteristico mix di comicità e imprevedibilità che ha reso la serie un punto di riferimento nel genere.

Il leggendario gruppo di stuntman più folle del cinema sta per tornare. Johnny Knoxville ha ufficialmente confermato che un nuovo film di Jackass arriverà nelle sale il 26 giugno 2026. L'annuncio, arrivato a sorpresa tramite un post su Instagram, segna il ritorno del franchise targato Paramount a quattro anni dal successo di Jackass Forever. Jackass 2026: Cosa sappiamo finora. Nonostante i dettagli sulla trama e sugli stunt siano ancora top secret, lo spirito irriverente della saga rimane intatto. Knoxville ha entusiasmato i fan con un messaggio in pieno stile "Jackass": "Volevamo farvi sapere che quest'estate Jackass torna!! Ci vediamo al cinema il 26 giugno.

