Zefiro Zanicchi ed Elsa Raffaelli chi erano i genitori di Iva Zanicchi | Sono nata in una stalla eravamo umili e felici

Zefiro Zanicchi ed Elsa Raffaelli sono i genitori di Iva Zanicchi, celebre cantante e personaggio televisivo. In diverse interviste, tra cui quelle a Verissimo e Vieni da me, Iva ha condiviso ricordi e riflessioni sulla sua infanzia, evidenziando l’umiltà della sua famiglia e il rapporto speciale con il padre Zefiro.

Iva Zanicchi ospite varie volte di Verissimo ed anche di Vieni da me nel 2018, ha parlato dei suoi genitori, soffermandosi sul rapporto con il padre Zefiro. Ricordando la sua esperienza da deportato in un campo di concentramento, la cantante lo ha descritto come un uomo forte e coraggioso, grande esempio di sacrificio e resilienza. "Da bambina non ricordavo il mio papà perché è stato in guerra e per due anni è stato in campo di sterminio in Germania. Quando è tornato, io vedo quest'uomo alto un metro e ottanta e di 38 kg. Io, da bambina, dormivo con mia mamma. Quella sera ho dormito con papà, e lui per avvicinarsi a me mi ha portato un po' di zucchero.

