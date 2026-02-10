Iva Zanicchi torna nel suo paese natale, Ligonchio, e si trova a parlare di ricordi che non ci sono. La cantante, famosa in Italia e vincitrice di tre Sanremo, dice di non trovare nulla che le ricordi il passato nel piccolo comune in provincia di Reggio Emilia. Per lei, Ligonchio rimane un luogo vuoto, privo di tracce della sua infanzia e della sua carriera.

Ligonchio (Reggio Emilia), 10 febbraio 2026 – Se per il ‘ Razzo ’, il celebre sciatore alpino, a Villa Minozzo, esiste il segnale di centro abitato sotto il quale troneggia il suo nome ‘Giuliano Razzoli, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Vancouver 2010’, per Iva Zanicchi, cantante, conduttrice, scrittrice, tre volte vincitrice del festival di Sanremo, una delle Signore indiscusse della musica pop tricolore, ancora nulla. Iva Zanicchi e l’amore per la sua terra. Come se – tanto per parafrasare ironicamente un suo brano storico – scorresse un "fiume amaro" tra l’interprete e le autorità locali. Eppure, non c’è occasione in cui la cantante non abbia espresso pubblicamente tutta la sua vicinanza e l’amore per le sue montagne, la sua gente e il suo territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Iva Zanicchi, l’Aquila becca Ligonchio: “Nel mio paese natale nulla che mi ricordi”

Iva Zanicchi apre il cuore durante la trasmissione "La volta buona".

Durante un'intervista a Domenica In, Iva Zanicchi ha condiviso un aspetto personale della sua vita, rivelando un tradimento e un sentimento di distanza dal marito.

