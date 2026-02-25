Italia al voto decisivo | fiducia al decreto Ucraina oggi alle 10 | 00

Il governo italiano pone la fiducia sul decreto Ucraina: oggi il voto al Senato. Oggi, 25 febbraio 2026, il Senato è chiamato a votare con fiducia il decreto Ucraina. Dopo il via libera della Camera, il testo arriva in Aula a Palazzo Madama senza emendamenti né articoli aggiuntivi. La votazione è prevista per le 10:00, con la questione di fiducia posta ieri dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Il provvedimento proroga l’autorizzazione a cedere mezzi militari a Kiev e si inserisce in un contesto geopolitico sempre più complesso, a ridosso del quarto anniversario dell’aggressione russa all’Ucraina, avvenuta il 24 febbraio 2022. Il governo italiano ha ribadito il proprio sostegno al processo negoziale promosso dagli Stati Uniti tra Russia e Ucraina, partecipando attivamente alla Coalizione dei volenterosi per garantire solide garanzie di sicurezza a Kiev. La Presidenza del Consiglio ha sottolineato l’impegno italiano per promuovere una pace giusta e duratura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Decreto Ucraina, oggi il voto alla Camera. Tajani: “Distanti da estremismi di Vannacci”. Il generale: “Sì alla fiducia, no al decreto”Oggi alla Camera si discute e si vota il decreto Ucraina.

Decreto Ucraina, in corso il voto alla Camera, Vannacciani: "Sì alla fiducia al governo, no al dl su invio di nuove armi" - DIRETTAOggi alla Camera si decide il futuro del decreto sull’Ucraina.

