Israele Merz incontra Netanyahu | No a sanzioni Troppo presto per riconoscere la Palestina
Il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si sono incontrati a Gerusalemme. Si tratta della prima visita in Israele del leader di Berlino da quando è stato eletto a maggio. Il summit arriva in un momento delicato per la Striscia di Gaza, rasa al suolo dai raid dello Stato ebraico e nella quale vige un cessate il fuoco piuttosto precario. Merz ha annunciato che è troppo presto ancora per riconoscere lo Stato palestinese e che eventuali sanzioni contro Tel Aviv non sono in agenda.?????????????????????????????????????????????.???? pic.twitter.com4VHUmAouKz — Benjamin Netanyahu –???????????? (@netanyahu) December 7, 2025 Merz: “Israele deve misurarsi col diritto internazionale”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Israele, le sanzioni Ue mandano in tilt l’Italia: Fitto diserta la commissione, Meloni segue Merz
Merz: "L'accordo tra Israele e Hamas ci dà motivo di ottimismo"
Gaza, Germania fa i conti col passato e rivendica alleanza con Israele, Wadephul: "Io suo maggior difensore", Merz allarmante: "C'è antisemitismo"
#Merz in #Israele che ride e scherza con il criminale #Netanyahu. Tra simili ci si intende. Non ultimo ci credo che il tedesco sia felice di incontrare un suo ottimo cliente, dato che la Germania è il primo Paese europeo per vendita di armi allo Stato sionista. Che Vai su X
A Gerusalemme, Merz rinnova la solidarietà della Germania con Israele, ma sottolinea anche che la guerra a Gaza ha richiesto difficili compromessi - facebook.com Vai su Facebook
Merz in Medio Oriente. Netanyahu: 'Se mi concederanno la grazia non mi dimetterò' - Il cancelliere tedesco allo Yad Vashem: 'La Germania deve difendere Israele' (ANSA) ... Riporta ansa.it
Israele, Netanyahu vede Merz: “Presto la fase 2 del cessate il fuoco, no allo stato di Palestina” - Il primo ministro Benjamin Netanyahu ritiene che la prima fase del cessate il fuoco a Gaza "sia quasi giunta al termine" e si aspetta "di passare presto alla second ... Secondo msn.com
Merz con Netanyahu: le critiche a Israele non siano il pretesto per l’antisemitismo - (askanews) – “Le critiche al governo israeliano sono possibili e forse persino necessarie a volte. askanews.it scrive