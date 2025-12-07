Il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si sono incontrati a Gerusalemme. Si tratta della prima visita in Israele del leader di Berlino da quando è stato eletto a maggio. Il summit arriva in un momento delicato per la Striscia di Gaza, rasa al suolo dai raid dello Stato ebraico e nella quale vige un cessate il fuoco piuttosto precario. Merz ha annunciato che è troppo presto ancora per riconoscere lo Stato palestinese e che eventuali sanzioni contro Tel Aviv non sono in agenda.?????????????????????????????????????????????.???? pic.twitter.com4VHUmAouKz — Benjamin Netanyahu –???????????? (@netanyahu) December 7, 2025 Merz: “Israele deve misurarsi col diritto internazionale”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Israele, Merz incontra Netanyahu: “No a sanzioni. Troppo presto per riconoscere la Palestina”