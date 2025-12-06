Sony Xperia 1 VIII dovrebbe avere un sensore da 200 MP
Stando alle ultime indiscrezioni, Sony Xperia 1 VIII dovrebbe finalmente portare con sé un sensore da 200 megapixel L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
