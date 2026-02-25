Isis Bibbiena | una cucina collaborativa per l’inclusione

Arezzo, 25 febbraio 2026 – Alla Bocciofila di Bibbiena torna il progetto sull’inclusione fatto in cucina dell’Istituto Isis Fermi di Bibbiena nato dalla volontà di un gruppo di insegnanti di sostegno dell’Isis Fermi di Bibbiena, rappresentate da una storica docente esperta come Elisa Bartolini e oggi portato avanti anche dalla docente Cecilia Bertelli. Dallo scorso anno, infatti, il gruppo di insegnanti di sostegno della scuola superiore, hanno pensato a un percorso pomeridiano fatto per ragazzi e ragazze con differenti abilità e i loro compagni e compagne di classe. “I sette sapori” è una cucina collaborativa nella quale si preparano piatti della tradizione casentinese, mettendo le mani in pasta, sporcandosi un po', ma tutti insieme, senza guardare ai limiti che ognuno ha, ma alle cose che si riescono a fare con la collaborazione. Questo è un progetto di inclusione nato dalla volontà di un gruppo di insegnanti di sostegno dell’Isis Fermi di Bibbiena, rappresentate da una storica docente esperta come Elisa Bartolini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

