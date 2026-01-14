Studiare e lavorare insieme Al via l’Apprendistato Duale targato Confartigianato e Isis Fermi di Bibbiena

È stato presentato a Bibbiena il nuovo progetto di Apprendistato Duale, promosso da Confartigianato Imprese Arezzo in collaborazione con l’ISIS Fermi. L’iniziativa mira a integrare formazione e lavoro, offrendo ai giovani opportunità di crescita professionale. La presentazione si è svolta presso la Sala delle Bandiere del Comune, segnando un passo importante nel rafforzamento dei percorsi formativi e lavorativi nel territorio.

Arezzo, 14 gennaio 2026 – È stato presentato questa mattina, nella Sala delle Bandiere del Comune di Bibbiena, il progetto di Apprendistato Duale che coinvolge l’ISIS Fermi di Bibbiena, realizzato con il supporto di Confartigianato Imprese Arezzo nell’ambito del progetto “Costruttori di Futuro”. Un’iniziativa che rappresenta un esempio concreto di integrazione tra formazione scolastica e mondo del lavoro e che vede la collaborazione attiva dell’azienda RBB Automation srl, dove gli studenti saranno ospitati per un’esperienza direttamente sul campo, a tu per tu con gli artigiani. Alla conferenza stampa sono intervenuti Simona Maggini e Lorenzo Vannini (dirigenti Confartigianato Casentino), Laura Paffetti, Presidente Confartigianato Giovani Imprenditori, il Sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli, il Dirigente scolastico dell’ISIS Fermi Maurizio Librizzi, i docenti Gianni Sensi e Davide Piccinotti e i titolari di RBB Automation srl, Roberto Ceccantini e Massimo Rossi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

