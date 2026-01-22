Le consigliere provinciali Marta Mancianti e Anna Canaccini hanno partecipato a un sopralluogo presso l’Istituto “Enrico Fermi” di Bibbiena, accompagnate dal presidente della Provincia Alessandro Polcri e dai tecnici. L’incontro ha avuto lo scopo di valutare gli interventi di riqualificazione in corso, evidenziando l’impegno della Provincia nel miglioramento delle strutture scolastiche, nonostante il recente scontro con il Comune sulla gestione del progetto.

Arezzo, 22 gennaio 2026 – Le Consigliere provinciali Marta Mancianti e Anna Canaccini hanno partecipato al recente sopralluogo presso l’Istituto “Enrico Fermi”, alla presenza del Presidente della Provincia Alessandro Polcri e dei tecnici competenti, per fare il punto sugli importanti interventi di riqualificazione in corso. Marta Mancianti e Anna Canaccini, presenti anche in Consiglio Comunale a Bibbiena con la lista di opposizione “Lista di Comunità”, intervengono per ribadire la centralità dell'opera per il territorio casentinese e il loro impegno nel monitorare ogni fase dei lavori. Un intervento che conferma la determinazione dell’amministrazione provinciale nel trasformare il plesso scolastico bibbienese in un’eccellenza moderna, sicura e sostenibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Isis Fermi di Bibbiena: Mancianti e Canaccini promuovono l’operato della Provincia, ma è scontro con il Comune

Investimenti al Fermi di Bibbiena: sopralluogo della Provincia, assente il ComuneLe consigliere provinciali Marta Mancianti e Anna Canaccini hanno partecipato a un sopralluogo presso l’Istituto “Enrico Fermi” di Bibbiena, accompagnate dal presidente della Provincia Alessandro Polcri e dai tecnici incaricati.

Leggi anche: Diplomati con il massimo dei voti all’Isis fermi di Bibbiena, ricevono un riconoscimento in consiglio comunale

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Oltre 19 milioni per la riqualificazione dell'Isis Fermi di Bibbiena: maxi-investimento dalla Provincia; ISIS Fermi di Bibbiena: Mancianti e Canaccini promuovono l'operato della Provincia, ma è scontro con il Comune; Studiare e lavorare insieme. Al via l’Apprendistato Duale targato Confartigianato e Isis Fermi di Bibbiena; Studiare e lavorare insieme. Al via l’Apprendistato Duale targato Confartigianato e ISIS Fermi.

Oltre 19 milioni per la riqualificazione dell'Isis Fermi di Bibbiena: maxi-investimento dalla ProvinciaIl presidente della Provincia di Arezzo Alessandro Polcri ha visitato oggi, lunedì 19 gennaio, il cantiere dell'istituto d'istruzione superiore casentinese. Gli interventi sono finalizzati a migliorar ... arezzonotizie.it

Investimenti al Fermi di Bibbiena: sopralluogo della Provincia, assente il ComuneLe consigliere Mancianti e Canaccini della Lista di Comunità ringraziano l'efficienza del presidente Polcri, denunciando però l'assenza della Giunta comunale e il rifiuto di quest'ultima di contribu ... arezzonotizie.it

OPEN DAY – ISIS ENRICO FERMI Sabato 24 gennaio 2026 17.00 – 19.00 Bibbiena & Poppi Scopri la nostra scuola, conosci i laboratori, parla con docenti e studenti e immagina il tuo futuro con noi. Settore Tecnico • Informatica • Elettronica • M - facebook.com facebook

Oltre 19 milioni per la riqualificazione dell'Isis Fermi di Bibbiena: maxi-investimento dalla Provincia x.com