iran usa nuovo round a ginvera per teheran in campo lo stratega larijani

Uno dei “grandi vecchi” della Repubblica Islamica si muove dietro le quinte per plasmare la strategia dell’ Iran che si prepara al terzo round di negoziati sul nucleare, a Ginevra, con gli Usa, previsti per domani: è Ali Larijani, segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale e figura importante dell’apparato strategico di Teheran, che affianca il mediatore A bbas Araghchi, ministro degli Esteri globetrotter, nel costruire la strategia per i colloqui con gli inviati Usa Steve Witkoff e Jared Kushner, mediati dall’Oman, al bivio tra pace e guerra. Non è un dato secondario: Larijani, assieme all’ammiraglio Ali Shamkhani figura di punta dello Stato profondo iraniano, è sinonimo di Ali Khamenei, Guida Suprema che nell’ora più critica per il Paese che guida da 46 anni (10 come presidente prima della successione a Ruhollah Khomeini nel 1989), accetta la logica negoziale. 🔗 Leggi su It.insideover.com

