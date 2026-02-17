Tra due settimane il nuovo round Iran-Usa

Tra due settimane si terrà un nuovo incontro tra Iran e Stati Uniti, dopo che le parti hanno raggiunto alcuni accordi preliminari. Gli americani affermano di aver fatto passi avanti nei negoziati, anche se ci sono ancora molte questioni da risolvere. Durante le ultime discussioni, è emerso che entrambe le nazioni sono pronte a continuare il dialogo, ma i temi più delicati restano aperti.

Resta altissima la tensione in Iran dopo le manifestazioni esplose il 28 dicembre. La repressione avrebbe portato a decine di migliaia di vittime. Trump ha più volte minacciato di intervenire militarmente contro Teheran senza una rinuncia al programma nucleare da parte del regime. I diplomatici di Arabia Saudita, Turchia, Oman e Qatar al lavoro per evitare un'escalation mentre l'Ue ha inserito i Pasdaran nella lista delle organizzazioni terroristiche. Durante la sessione inaugurale del Parlamento iraniano, il deputato Mojtaba Zarei ha strappato un'immagine con diversi leader occidentali, tra i quali il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.