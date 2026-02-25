Iran | Teheran ' affermazioni Usa su programma missilistico sono grandi bugie'

Il ministero degli Esteri iraniano respinge le dichiarazioni degli Stati Uniti, definendole

Teheran, 25 feb. (AdnkronosAfp) - il ministero degli Esteri iraniano ha respinto le affermazioni degli Stati Uniti sul suo programma missilistico definendole "grandi bugie", dopo che il presidente Donald Trump ha affermato che Teheran sta sviluppando missili in grado di colpire gli Stati Uniti. "Qualunque cosa stiano affermando riguardo al programma nucleare iraniano, ai missili balistici iraniani e al numero di vittime durante i disordini di gennaio, non è altro che la ripetizione di 'grandi bugie'", ha affermato il portavoce del ministero Esmaeil Baqaei su X. 🔗 Leggi su Iltempo.it

