L’Iran apre a nuovi negoziati con gli Usa Teheran è pronta a uno stop al programma nucleare

L’Iran apre ufficialmente alla possibilità di negoziare con gli Stati Uniti. Il governo di Teheran ha incaricato il ministro degli Esteri di avviare colloqui diretti, puntando a trovare un accordo sul programma nucleare. Il presidente Masoud Pezeshkian ha chiarito che l’obiettivo è di arrivare a negoziati “equi e imparziali”, purché si rispettino alcune condizioni, come l’assenza di minacce e aspettative irragionevoli. La mossa arriva dopo settimane di tensioni e segnala un’apertura alla diplomazia, nel tentativo di ridurre le

L'Iran sta cercando di accordarsi con gli Usa dopo gli attriti delle ultime settimane. Non a caso, il presidente Masoud Pezeshkian ha incaricato il ministro degli Esteri Abbas Araghchi di avviare negoziati diretti con gli americani, rivendicando la sua scelta su X: "Ho dato istruzioni al mio ministro degli Esteri affinché, purché sussistano condizioni adeguate – prive di minacce e aspettative irragionevoli – si proceda a negoziati equi e imparziali nel quadro dei nostri interessi nazionali". I primi colloqui con Steve Witkoff, inviato speciale della Casa Bianca, dovrebbero iniziare venerdì a Istanbul.

