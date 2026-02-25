Ippodromo Caprilli dal Comune 185mila euro per il rifacimento della pista

Il Comune ha deciso di investire 185 mila euro per rifare la pista dell’ippodromo Caprilli di Livorno, a causa delle condizioni deteriorate che ostacolavano le corse. La riqualificazione prevede interventi mirati per rendere il tracciato più sicuro e funzionale. Dopo aver ottenuto il via libera dal ministero, il Comune assumerà la gestione diretta dell’impianto, coinvolgendo anche esperti di Alfea per garantire un lavoro di qualità. La riapertura è prevista entro la fine dell’anno.

Dal ministero invece in arrivo un contributo di 560mila euro che verrà ripartito tra Alfea, le spese di manutenzione e utenze L'ippodromo Caprilli di Livorno ripartirà con la gestione diretta del Comune e il supporto specialistico di Alfea dopo l'ok ricenuto dal ministero. Le 17 corse saranno in programma tra giugno e settembre e per poterle realizzare, oltre ai primi sopralluoghi, il Comune ha già proceduto con le variazioni di bilancio. Quella più importante, come spiegato ieri, martedì 24 febbraio durante la seconda commissione, riguarda quella per il rifacimento della pista per la quale sono disposti 185mila euro: "Non c'è un'esperienza in Italia dove un Comune ha fatto come noi - le parole dell'assessora Viola Ferroni -.

