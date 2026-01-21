Investito in bici da un' auto | 58enne in gravi condizioni

Un incidente stradale si è verificato questa sera a Bari, su Viale Kennedy, nei pressi della Chiesa del Buon Pastore. Un uomo di 58 anni, in bicicletta, è stato investito da un’auto e si trova in condizioni gravi. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

