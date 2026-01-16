Incidente a Domodossola pedone investito da un' auto | ricoverato in gravi condizioni

Un incidente stradale si è verificato questa mattina a Domodossola, in via Matilde Cerretti. Un pedone è stato investito da un'auto e si trova in condizioni gravi. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. La vittima è stata immediatamente soccorsa e ricoverata in ospedale. Aggiornamenti sulla dinamica e sulle eventuali conseguenze saranno forniti nelle prossime ore.

Incidente stradale a Domodossola Traumi da codice rosso per la donna investita questa mattina in via Scapaccino a Domodossola. È successo attorno alle 8. Ad investirla un giovane alla guida di un'utilitaria. Valutate le condizioni la donna è stata trasportata - facebook.com facebook

