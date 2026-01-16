Incidente a Domodossola pedone investito da un' auto | ricoverato in gravi condizioni

Un incidente stradale si è verificato questa mattina a Domodossola, in via Matilde Cerretti. Un pedone è stato investito da un'auto e si trova in condizioni gravi. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. La vittima è stata immediatamente soccorsa e ricoverata in ospedale. Aggiornamenti sulla dinamica e sulle eventuali conseguenze saranno forniti nelle prossime ore.

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, venerdì 16 gennaio, a Domodossola.É successo poco prima delle 8 in via Matilde Cerretti, dove per cause ancora da accertare un pedone è stato investito da un'auto. La vittima sarebbe una donna, che avrebbe riportato gravi ferite nell'impatto. 🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

