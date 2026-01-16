Incidente a Domodossola pedone investito da un' auto | ricoverato in gravi condizioni
Un incidente stradale si è verificato questa mattina a Domodossola, in via Matilde Cerretti. Un pedone è stato investito da un'auto e si trova in condizioni gravi. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. La vittima è stata immediatamente soccorsa e ricoverata in ospedale. Aggiornamenti sulla dinamica e sulle eventuali conseguenze saranno forniti nelle prossime ore.
Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, venerdì 16 gennaio, a Domodossola.É successo poco prima delle 8 in via Matilde Cerretti, dove per cause ancora da accertare un pedone è stato investito da un'auto. La vittima sarebbe una donna, che avrebbe riportato gravi ferite nell'impatto. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Leggi anche: Incidente a Orbassano: ragazzo investito da un'auto mentre attraversa la strada, è in condizioni molto gravi
Leggi anche: Pedone investito alla rotonda: trasportato in gravi condizioni all'ospedale Bufalini
Incidente a Domodossola, pedone investito da un'auto: ricoverato in gravi condizioni - É successo poco prima delle 8 in via Matilde Cerretti, dove per cause ancora da accertare un pedone è stato investito da un'auto. novaratoday.it
Incidente stradale a Domodossola Traumi da codice rosso per la donna investita questa mattina in via Scapaccino a Domodossola. È successo attorno alle 8. Ad investirla un giovane alla guida di un'utilitaria. Valutate le condizioni la donna è stata trasportata - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.