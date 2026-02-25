Investita da un' auto mentre attraversa la Tiburtina bambina di 8 anni finisce in ospedale

L'incidente è avvenuto nei pressi dell'incrocio con via Stradonetto. Sul posto il 118 e la polizia locale Travolta da un'automobile mentre attraversa la strada, finisce in ospedale per le lesioni riportate. Protagonista una bambina di 8 anni. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 25 febbraio, in via Tiburtina, nei pressi dell'incrocio con via Stradonetto. Subito soccorsa dal 118, la piccola - residente a Pescara ma di origini straniere - è stata trasportata in ospedale. È attualmente in pronto soccorso per tutti gli accertamenti del caso, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Dei rilievi e degli accertamenti del caso si sono occupati gli agenti della polizia locale. IlPescara è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

