Intrighi magia e poesia | Alfredo Arias dirige Graziano Piazza nel nuovo adattamento de La Tempesta

Il regista Alfredo Arias, con il suo stile inconfondibile, mette in scena “La Tempesta” di Shakespeare, in una nuova coproduzione che andrà in scena al Teatro Goldoni di Bagnacavallo mercoledì 4 e giovedì 5 marzo alle 21. Lo spettacolo è interpretato da Graziano Piazza, insieme a Federico Fiorenza, Fabrizio Indagati, Franco Mirabella, Marcello Montalto, Luigi Nicotra, Lorenzo Parrotto, Alessandro Romano, Rita Fuoco Salonia, Rosaria Selvatico e, nel ruolo di “Ariel”, Guia Jelo. Gli interpreti dello spettacolo saranno protagonisti del consueto Incontro con gli Artisti al Ridotto del Teatro che si terrà giovedì 5 marzo alle 18 (l’ingresso all’incontro è gratuito). Dopo le rappresentazioni a Bagnacavallo, lo spettacolo resterà in Romagna, dove replicherà dal 7 al 9 marzo al Teatro Masini di Faenza. Per Arias è un ritorno alla direzione di quest’opera, tra le più complesse e ricche di simbolismi scritta dal grande autore inglese, che ha rappresentato nei primi decenni della sua carriera, nell’ambito del Festival di Avignone del 1986. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

La tempesta di Shakespeare al Teatro Biondo, in scena Graziano Piazza e Guia JeloGraziano Piazza interpreta Prospero nella nuova produzione de La tempesta di Shakespeare al Teatro Biondo.

A teatro un pomeriggio da favola con il nuovo adattamento de "La bella addormentata"Domenica 25 gennaio alle ore 16, il Teatro Piccolo di Forlì presenta un nuovo adattamento de