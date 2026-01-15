A teatro un pomeriggio da favola con il nuovo adattamento de La bella addormentata

Domenica 25 gennaio alle ore 16, il Teatro Piccolo di Forlì presenta un nuovo adattamento de

Nuovo appuntamento, domenica 25 gennaio alle ore 16, con la rassegna dedicata alle Favole del Teatro Piccolo di Forlì. Ad andare in scena sarà la compagnia Proscenio Teatro con "La Bella Addormentata?", uno spettacolo liberamente tratto dalle versioni dei Fratelli Grimm e Charles Perrault di “La. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Leggi anche: Il Balletto di Mosca porta in scena "La bella addormentata" al teatro Goldoni

Leggi anche: Alla Scala la fiaba diventa realtà con la Prima de “La Bella addormentata” dedicata a Giorgio Armani: il bacio finale tra Nicoletta Manni e Timofej incanta il pubblico

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il Sabato dei Bambini: Pollicino; “Il brutto anatroccolo” torna a teatro (e ti fa vedere la fiaba da un punto di vista nuovo): sabato pomeriggio al Teatrino Iqbal; Al Masini una favola senza tempo: L’acciarino magico tra parole, suoni e immaginazione; Cosa fare con i bambini nel weekend del 9, 10 e 11 gennaio a Varese e nel Varesotto.

Parte da Pollicina la nuova edizione dei Pomeriggi da Favola a Besozzo - Lo spettacolo per bambini e famiglie del gruppo Pantarei va in scena al Teatro Duse domenica 11 gennaio alle ore 16. varesenews.it

Al teatro Duse di Besozzo in arrivo la rassegna "Pomeriggi da favola" - Quattro domeniche pomeriggio, 11 e 25 gennaio, 15 febbraio e 8 marzo, dedicate ai bambini e alle famiglie. varesenoi.it