La tempesta di Shakespeare al Teatro Biondo in scena Graziano Piazza e Guia Jelo

Graziano Piazza interpreta Prospero nella nuova produzione de La tempesta di Shakespeare al Teatro Biondo. La rappresentazione, diretta da Alfredo Arias, coinvolge diversi teatri italiani, tra cui Marche Teatro e Tieffe Teatro. Piazza, noto per le sue interpretazioni intense, porta in scena un personaggio complesso e carico di emozioni. La scena si svolge in un’atmosfera suggestiva, con effetti visivi che richiamano l’isola magica. La commistione di teatro e effetti speciali rende lo spettacolo un evento da non perdere. La rappresentazione proseguirà fino alla fine della settimana.

Per il regista argentino Alfredo Arias si tratta di un ritorno alla direzione di quest’opera, che ha rappresentato nei primi decenni della sua sfolgorante carriera nell’ambito del Festival di Avignone del 1986. Sull’isola-palcoscenico, Arias realizza un allestimento poetico e originale capace di coinvolgere il pubblico facendolo immergere nel suo mondo costruito con un linguaggio universalmente riconoscibile. Prospero, legittimo duca di Milano, è stato destituito da suo fratello Antonio con l’aiuto di Alonso, re di Napoli, e abbandonato in mare con sua figlia Miranda. Dopo dodici lunghi anni di esilio su un’isola, con l’aiuto di Ariel – uno spirito che ha liberato dal dominio della strega Sicorace e che ora è al suo servizio – Prospero scatenerà una tempesta.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: "Shakespeare tra parole e musica" al Teatro Biondo: va in scena lo spettacolo omaggio al grande autore inglese

Leggi anche: Maria Paiato è Riccardo III: la tragedia di Shakespeare in scena al Biondo

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.