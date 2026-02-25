Intimidazioni a chi amministra Giovani sindaci in cattedra

Il crescente numero di intimidazioni contro i giovani sindaci ha portato alla convocazione di un evento pubblico. La Prefettura ha organizzato un incontro nella Sala dei Comuni della Provincia, coinvolgendo rappresentanti delle forze dell’ordine e dell’istituto scolastico regionale. Durante l’appuntamento, sono stati analizzati casi recenti e misure di sicurezza da adottare. La discussione ha attirato l’attenzione di molti cittadini e amministratori locali, che chiedono risposte concrete.

© Ilgiorno.it - Intimidazioni a chi amministra. Giovani sindaci “in cattedra“

Si è tenuto ieri mattina, nella Sala dei Comuni della Provincia, il secondo appuntamento della seconda edizione del percorso “ Atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali ”, promosso dalla Prefettura nell’ambito dell’Osservatorio provinciale e realizzato con Provincia, Comune di Lodi, forze dell’ordine, ufficio scolastico regionale, centro di promozione della legalità, Avviso Pubblico e Anci Lombardia. Giovani amministratori del territorio hanno raccontato, in un confronto diretto e concreto, passioni, difficoltà e responsabilità del loro impegno civico. Daniele Bottero di Avviso Pubblico ha ricordato come nel 2024 siano stati registrati 337 atti intimidatori ai danni di amministratori e collaboratori lombardi, tra minacce fisiche, pressioni e attacchi sui social. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Intimidazioni a sindaci, consiglieri e funzionari: Agrigento tra le province più colpiteAgrigento si trova tra le province italiane più colpite da atti di intimidazione rivolti a sindaci, consiglieri e funzionari pubblici. "Chi amministra abbia la forza di bloccarlo"La polemica sul progetto agrivoltaico tra Scandiano e Reggio Emilia si riaccende. Argomenti discussi: Minacce ai sindaci, colpita la prima linea delle istituzioni: Carianni reagisce; Dazi, stop dell’Ue: Bruxelles congela gli accordi. Trump minaccia: Una stangata a chi fa il furbo; Ospedale di comunità a Montella, PRC Irpinia: L'Amministrazione tenta di blindare il dibattito con la minaccia di azioni legali; Torino: lo Spazio Popolare Neruda prende parola a seguito della minaccia di sgombero. Morti di camorra, baby gang, nuove intimidazioni a Don Patriciello e l’incendio al Sannazaro. Sembrano fatti scollegati. Non lo sono. Il filo che li unisce è la sicurezza. Presenza dello Stato e responsabilità delle amministrazioni locali sono la via. Perché il degr - facebook.com facebook Intimidazioni in mare, repressione a terra. Dopo aver soccorso 18 persone in mare, le autorità italiane hanno ora posto sotto fermo amministrativo la #SeaWatch5 per 15 giorni e ci hanno inflitto una sanzione di 7500 euro. sea-watch.org/it/fermo-ammin… x.com