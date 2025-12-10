Intimidazioni a sindaci consiglieri e funzionari | Agrigento tra le province più colpite
Agrigento si trova tra le province italiane più colpite da atti di intimidazione rivolti a sindaci, consiglieri e funzionari pubblici. Questo fenomeno evidenzia una crescente tensione e insicurezza nel tessuto amministrativo locale, mettendo in discussione la serenità e l’efficacia dell’azione pubblica nella regione.
Agrigento è tra le province italiane più colpite da atti di intimidazione contro amministratori e funzionari pubblici. È quanto emerge da alcuni dei dati forniti oggi da Avviso pubblico in occasione del convegno a Palermo sulle strategie dell'anticorruzione promosso con Anci Sicilia. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
MINACCE AL SINDACO DI CASTELLANETA: DI PIPPA SOTTO PRESSIONE, SCATTA LA DENUNCIA CASTELLANETA – Nelle ultime settimane il sindaco Gianni Di Pippa è stato raggiunto da una serie di intimidazioni che stanno destando forte preoccupazio - facebook.com Vai su Facebook
Dopo il consiglio comunale aperto continuano le intimidazioni e la retorica ricorsiva politica - Sul tema gli organi di indirizzo politico non hanno alcuna competenza diretta, né potere di delibere o determine ha il Comune, mentre Prefetto e Procuratore hanno ribadito che a mancare solo le denunc ... Come scrive lameziainforma.it
