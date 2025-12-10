Intimidazioni a sindaci consiglieri e funzionari | Agrigento tra le province più colpite

Agrigento si trova tra le province italiane più colpite da atti di intimidazione rivolti a sindaci, consiglieri e funzionari pubblici. Questo fenomeno evidenzia una crescente tensione e insicurezza nel tessuto amministrativo locale, mettendo in discussione la serenità e l’efficacia dell’azione pubblica nella regione.

Agrigento è tra le province italiane più colpite da atti di intimidazione contro amministratori e funzionari pubblici. È quanto emerge da alcuni dei dati forniti oggi da Avviso pubblico in occasione del convegno a Palermo sulle strategie dell'anticorruzione promosso con Anci Sicilia.

