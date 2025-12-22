Da Bei e Intesa Sanpaolo 700 milioni per sostenere le imprese italiane

La Banca europea per gli investimenti (Bei) e Intesa Sanpaolo hanno finalizzato due nuovi accordi dal valore complessivo di 700 milioni di euro per sostenere l' accesso al credito e gli investimenti delle piccole e medie imprese (pmi) e delle mid-cap in Italia. Le due operazioni contribuiranno a sostenere circa 1.000 imprese italiane, mobilitando oltre 1,9 miliardi di euro di investimenti nell'economia reale. Gli accordi prevedono un covered bond e una garanzia risk sharing. La prima operazione riguarda la sottoscrizione, da parte della Bei, di un covered bond da 500 milioni di euro emesso da Intesa Sanpaolo.

Accordi Bei-Intesa Sanpaolo da 700 milioni per il credito delle Pmi - La Banca europea per gli investimenti (Bei) e Intesa Sanpaolo hanno finalizzato due nuovi accordi dal valore complessivo di 700 milioni di euro per sostenere l'accesso al credito e gli investimenti de ... msn.com

Intesa Sanpaolo e BEI: 700 milioni di euro per finanziare PMI e mid-cap italiane e promuovere investimenti green - Barrese (Intesa Sanpaolo): "Sostenere il tessuto produttivo italiano insieme a partner istituzionali come la BEI è fondamentale per promuovere ... affaritaliani.it

#FlashAzioni I risultati e l’outlook di Micron Technology hanno allentato le preoccupazioni sull'adeguatezza delle attuali valutazioni di molti titoli tecnologici e la capacità di generare in futuro adeguati ricavi rispetto agli investimenti richiesti intesasanpaolo.pr x.com

Credere nello sport, significa credere nel potenziale delle persone. Intesa Sanpaolo è con chi sogna in grande. #Fise #sportequestri #intesasanpaolo #incollaborazioneconintesasanpaolo - facebook.com facebook

