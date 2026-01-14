Cassa Depositi e Intesa Sanpaolo | nuovo accordo da un miliardo per la crescita di piccole e medie imprese

Cassa Depositi e Intesa Sanpaolo hanno firmato un accordo da un miliardo di euro per supportare le micro, piccole e medie imprese italiane. L’obiettivo è facilitare l’accesso al credito e favorire la crescita sui mercati, contribuendo allo sviluppo economico e territoriale delle imprese coinvolte. Questa collaborazione mira a rafforzare l’economia reale e a sostenere le imprese nel loro percorso di espansione.

Un nuovo accordo da 1 miliardo di euro per sostenere l'accesso al credito e l'espansione sui mercati di micro, piccole e medie imprese, favorendo allo stesso tempo l'economia reale e lo sviluppo dei territori in cui operano. È questo l'obiettivo dell'accordo di finanziamento firmato da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Intesa Sanpaolo. L'operazione si inserisce nell'ambito della lunga collaborazione volta a promuovere iniziative a favore delle aziende italiane che, a partire dal 2021, hanno consentito di mettere a disposizione complessivamente risorse pari a circa 5 miliardi di euro per la crescita di oltre 6 mila imprese.

