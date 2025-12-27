Chi era l’ex marito di Annamaria Bernardini De Pace | Lui era fascista io no ma ero molto innamorata

L’ex marito di Annamaria Bernardini De Pace era Francesco Giordano, al quale è stata legata tra il 1970 ed il 1976 e l’ha resa madre delle figlie Chiara e Francesca. Chi era Francesco Giordano ex marito di Annamaria Bernardini De Pace. Oggi rivedremo la nota avvocata tra gli ospiti della prima puntata del weekend di Verissimo – Le Storie, in onda dalle 16:30 su Canale 5. Negli anni Settanta, quando studiava giurisprudenza, la Bernardini De Pace abbandona momentaneamente gli studi per intraprendere una storia d’amore con il professore di Diritto Romano, Francesco Giordano. Sulle pagine di Eccellenze Italiane aveva raccontato: “ Quando mi chiese di sposarlo, aggiungendo che avrei dovuto lasciare gli studi e il lavoro per dedicarmi solo alla famiglia, mi sentii davvero una regina”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

