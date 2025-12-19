Mia mamma mi ha detto che mio padre era morto ma io ho continuato a vedere i cartoni animati Per me non esisteva già più | la rivelazione di Marco Carta

Marco Carta ha raccontato, ieri 18 dicembre, a “La volta buona ” di aver passato momenti molto difficili da piccolino. Soprattutto il legame con il padre che non c’è mai stato. Il cantante ha ricordato di quel pomeriggio che avrebbe dovuto conoscerlo e incontrarlo. “Un giorno sono uscito da scuola, era un lunedì, ho mangiato velocissimo – ha ricordato- e mi sono vestito benissimo proprio perché volevo essere bello agli occhi di mio padre volevo colpirlo in qualche modo. Quindi ho chiesto a mia madre se potevo aspettarlo giù sul gradino che dà verso la strada. L’appuntamento era alle 16 io sono andato là in anticipo verso le 15 circa”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

