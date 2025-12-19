Mia mamma mi ha detto che mio padre era morto ma io ho continuato a vedere i cartoni animati Per me non esisteva già più | la rivelazione di Marco Carta

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marco Carta ha raccontato, ieri 18 dicembre, a “La volta buona ” di aver passato momenti molto difficili da piccolino. Soprattutto il legame con il padre che non c’è mai stato. Il cantante ha ricordato di quel pomeriggio che avrebbe dovuto conoscerlo e incontrarlo. “Un giorno sono uscito da scuola, era un lunedì, ho mangiato velocissimo – ha ricordato- e mi sono vestito benissimo proprio perché volevo essere bello agli occhi di mio padre volevo colpirlo in qualche modo. Quindi ho chiesto a mia madre se potevo aspettarlo giù sul gradino che dà verso la strada. L’appuntamento era alle 16 io sono andato là in anticipo verso le 15 circa”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

mia mamma mi ha detto che mio padre era morto ma io ho continuato a vedere i cartoni animati per me non esisteva gi224 pi249 la rivelazione di marco carta

© Ilfattoquotidiano.it - “Mia mamma mi ha detto che mio padre era morto, ma io ho continuato a vedere i cartoni animati. Per me non esisteva già più”: la rivelazione di Marco Carta

Leggi anche: Marco Carta shock a La Volta Buona: “Mio padre mi rifiutò, mamma è morta giovanissima”

Leggi anche: “Ho detto a mia sorella che non sarei andata al suo matrimonio perché avevo la febbre ma ho mentito. La ragione era un’altra e ora mi chiedo, sono io la stron**?”: lo sfogo su Reddit

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Marco Carta, il dramma commuove Balivo a La volta buona; Morte di Diana Canevarolo, il figlio: Qualcuno ha aggredito mia madre; Ema Stokholma: «Mia madre mi picchiava poi non mi mandava a scuola per i lividi. Mio padre? Diceva: torno lunedì, poi ricompariva dopo anni»; «La famiglia felice? Non è stata la mia».

Jannik Sinner: «Mamma emozionata in tribuna? Non sorride più, sta imparando. Spero che Cahill rimanga». L'intervista integrale - Sulla mamma, spesso inquadrata mentre soffre in tribuna: «Allora, quando ho iniziato a giocare meglio, parlo di due, tre anni fa, mia mamma mi ha detto: ‘Io non voglio essere nel tuo box, però se fai ... leggo.it

Jannik Sinner: «Mamma emozionata in tribuna? Non sorride più, sta imparando. Spero che Cahill rimanga, fondamentale anche per Vagnozzi». L'intervista integrale - Sulla mamma, spesso inquadrata mentre soffre in tribuna: «Allora, quando ho iniziato a giocare meglio, parlo di due, tre anni fa, mia mamma mi ha detto: ‘Io non voglio essere nel tuo box, però se fai ... corriereadriatico.it

“Mia suocera mi ha detto di voler lasciare tutta l’eredità a suo figlio e nulla a mia moglie, dopo che abbiamo accolto in casa tutti e due. Ho deciso di mandarli via ... - “Mio suocero è morto di recente e ha lasciato una consistente polizza vita a sua moglie e a suo figlio. ilfattoquotidiano.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.