Lutto nel mondo Universitario e a Perugia addio al Rettore Calzoni | Fautore di un Ateneo d' eccellenza

6 dic 2025

È deceduto uno dei Rettori più amati della storia dell'Unipg: il professore Giuseppe Calzoni, che ha guidato l'Ateneo dal 1994 al 2000. Il Professor Calzoni ha rappresentato una figura di riferimento fondamentale per la nostra Università.

