. Le parole del tecnico rossonero. Max Allegri, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A con il Verona. DIFFICOLTA’ CON LE PICCOLE – « Battere le piccole non è semplice in questo momento del campionato. Per vincere bisogna fare bene entrambe le fasi, soprattutto con le piccole quando hai molto più possesso della palla e questo dato a noi ci è contro. Speriamo di fare i tre punti domani. Il calcio non si spiega, si gioca. Abbiamo 32 punti, dobbiamo riprendere a fa re la fase difensiva come squadra: fare di tutto per creare difficoltà all’avversario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Allegri: «Arrivare tra le prime 4 sarà difficile. Non so cosa farà la Juventus sul mercato ma lui non si muove da qui»

Leggi anche: Ambrosini avverte Spalletti: «Arrivare tra le prime quattro non sarà facile. La Juve ha tanti buoni giocatori ma…». La sua analisi

Leggi anche: Juventus Women, Braghin orgoglioso: «Arrivare tra le prime otto squadre nella League Phase un traguardo per nulla scontato. Sul sorteggio dico questo»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Milan, Allegri: "Bello vincere tutti gli scontri diretti, volevamo restare nelle prime 4" - Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, analizza così ai microfoni di DAZN la sfida con l'Inter: "E' una bella vittoria, è stata una partita bella e divertente, nel primo quarto d'ora eravamo un po' ... m.tuttomercatoweb.com

#Allegri: “ #LoftusCheek Ruben è un giocatore importante per noi. Arrivare nelle prime 4 è molto complicato. Bisogna rimanere sempre in piedi qualunque cosa succede”. #MilanVerona x.com

#Milan, il nome che mette d’accordo #Tare e #Allegri: può arrivare per un semplice motivo - facebook.com facebook