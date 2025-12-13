Pomigliano d’Arco | approvato anche quest’anno il bilancio di previsione con largo anticipo

Il Consiglio comunale di Pomigliano d’Arco ha approvato il bilancio di previsione con largo anticipo rispetto ai tempi previsti dalla legge, sottolineando un approccio di gestione finanziaria orientato alla pianificazione e alla stabilità economica del territorio.

POMIGLIANO D’ARCO, 13 dicembre 2025 – Il Consiglio comunale di Pomigliano d’Arco ha approvato il bilancio di previsione con largo anticipo rispetto al termine ultimo fissato dalla legge, confermando una gestione finanziaria improntata alla programmazione e alla stabilità. Un passaggio che consente all’amministrazione di operare con continuità e di pianificare con maggiore efficacia gli interventi nei settori strategici della città.Il documento contabile rappresenta il risultato dell’azione della maggioranza guidata dal sindaco Raffaele Russo, che negli ultimi anni ha impostato una politica di bilancio orientata alla sostenibilità finanziaria e allo sviluppo equilibrato del territorio. Primacampania.it

