Inter il verdetto di Braglia | Rosa migliore di tutte ma l’obiettivo non è lo Scudetto…

L’ex portiere dell’Inter analizza il rendimento della squadra, sottolineando come la rosa attuale sia tra le migliori. Tuttavia, Braglia evidenzia che l’obiettivo prioritario non è lo Scudetto, ma la conquista della Champions League. In questo contesto, l’attenzione si concentra sulla crescita tecnica e strategica della squadra, con l’intento di migliorare le performance nelle competizioni europee e rafforzare la competitività complessiva del club.

