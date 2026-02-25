Inter Pavan all’attacco | Contro il Bodo tuffi incredibili sembra quasi che si allenino apposta In Italia senza aiuti sarebbe…

Massimo Pavan critica l’Inter dopo la sconfitta contro il Bodo Glimt, causata da errori difensivi e da un attacco poco efficace. L’ex giornalista osserva che i giocatori nerazzurri hanno mostrato poca lucidità sotto pressione e si sono esibiti in tuffi spettacolari senza risultato. La squadra ha perso il passaggio ai playoff di Champions League, lasciando molti tifosi delusi. La partita ha messo in evidenza alcune lacune tecniche e tattiche della formazione di Inzaghi.

Ieri sera l'Inter nel ritrono dei playoff l'Inter ha perso al "Meazza" contro il Bodo Glimt per 2-1, venendo eliminata dalla Champions League e a riguardo il giornalista e tifoso juventino, Massimo Pavan, è stato molto duro nei riguardi della squadra nerazzurra, lanciandogli alcune frecciate, che di seguito vi riportiamo (fonte: tuttojuve.com). "Imbarazzante che qualcuno