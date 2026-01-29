Tuffi scivoloni rimpalli | il gol del Bodo che vale i playoff è surreale
A metà partita, il Bodo-Glimt segna un gol incredibile che spalanca le porte ai playoff. La scena si svolge su un campo di calcio, con i giocatori che cadono a terra e si affollano in mischie animate. Un episodio che ha lasciato tutti senza parole, tra scivoloni e rimpalli, e che ora diventa il punto di svolta nella stagione della squadra norvegese.
A vederlo così sembra quasi un quadro rinascimentale, tra giocatori per terra, mani tra i capelli e mischie furibonde. Invece è "solo" il gol di Hogh che vale i playoff per il BodoGlimt, riuscito nell'impresa di battere l'Atletico Madrid in trasferta 2-1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
