Inter il confronto horror con l' anno scorso | dalla Champions 65 milioni in meno

Conquistare gli ottavi di finale di Champions League era una missione troppo importante: per confermarsi in Europa dopo due finali negli ultimi tre anni, per non intaccare la serenità trovata dalla squadra in campionato, ma soprattutto per far sorridere Oaktree incassando circa 15 milioni di ricavi sicuri. E potenzialmente tanti, ma tanti altri. Perché nella scorsa stagione europea, quella conclusa con la disastrosa finale di Monaco di Baviera, l'Inter arrivò ad incassare la cifra monstre di 136,6 milioni di euro solo dai premi stanziati dalla Uefa. Altro che il solito "tesoretto": un tesoro vero e proprio, con cui sistemare il bilancio della società e investire sul mercato. Una cifra davvero notevole a cui nemmeno si avvicina quella incassata sempre dalla Uefa in questa stagione, perché gli introiti in premi che l'Inter ha visto arrivare oggi si fermano a 71,27. Una differenza addirittura di 65,33 milioni di euro da un anno all'altro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Leggi anche: Ascolti prima serata Sanremo: il Festival raggiunge 9.600.000 spettatori (58%). Lo scorso anno erano 12 milioni (65.3%)

Leggi anche: Schillaci: “50% over 65 vaccinati, in linea con lo scorso anno”

Temi più discussi: Inter, difesa horror nelle ultime gare ad eliminazione diretta: ha subito 14 goal; ? Inter ELIMINATA dal Bodo: 2-1 a S. Siro! Akanji HORROR, Hauge+Evjen ?; Inter-Bodo, flop nerazzurro in Champions: dopo la disfatta sul sintetico, horror sul terreno che conosce; Akanji, errore horror in Inter-Bodo: regala il gol a Hauge.

Akanji, errore horror in Inter-Bodo: regala il gol a HaugeErrore assurdo di Akanji che regala il vantaggio al Bodo/Glimt con Hauge: l'Inter affonda a San Siro e la rimonta Champions si complica. europacalcio.it

Perché il gol di Dimarco è stato annullato: moviola e verdetto del Var a Lecce-InterAl 52' di Lecce-Inter il Var richiama il direttore di gara e la rete di Dimarco viene annullata per un millimetrico fuorigioco di Thuram sul lancio di Bisseck ... notizie.it

TS - #Inter, campagna europea fallimentare: spicca un dato su tutti nel confronto Chivu-Inzaghi x.com

Pavan: “Inter-Juve falsata al 40’, non paragonabile ad Atalanta-Napoli” Massimo Pavan, vice direttore di TuttoJuve, entra nel confronto sulle polemiche arbitrali delle ultime settimane e lo fa con una posizione netta. Il paragone tra Atalanta-Napoli e Inter-Juvent - facebook.com facebook