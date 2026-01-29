Dopo il brutto risultato in Champions, il Marsiglia sembra deciso a sollevare il tecnico italiano De Zerbi. La società francese avrebbe già in mente di cambiare guida tecnica, lasciando intendere che il rapporto potrebbe terminare presto. La decisione arriva in un momento delicato, con le speranze di qualificazione ormai sfumate.

Esonero De Zerbi, a sorpresa il Marsiglia sembra essere pronto a dare il benservito al tecnico italiano dopo il clamoroso flop in Champions. Il clima attorno alla panchina dell’Olympique Marsiglia è diventato improvvisamente rovente, trasformando quello che doveva essere il progetto del rilancio in un vero e proprio caso mediatico. L’eliminazione dalla Champions League del club francese hanno aperto una voragine di incertezza che punta dritta verso l’ esonero di De Zerbi, un’ipotesi che fino a poche settimane fa appariva remota. Secondo quanto riferito da Fabrice Hawkins di RMC Sport, il cambio in panchina è una possibilità concreta che la dirigenza sta valutando con estrema attenzione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Esonero De Zerbi, la Champions costa cara all'italiano? Cosa filtra dalla Francia

Il tecnico del Marsiglia, De Zerbi, potrebbe perdere la panchina.

Il Marsiglia di De Zerbi esce con le ossa rotte dalla Champions League, sconfitto 3-0 dal Bruges e con il gol allo scadere del portiere del Benfica che ha consegnato i playoff ai portoghesi.

De Zerbi rischia l’esonero dopo l’eliminazione in Champions: il Marsiglia si allena senza di luiIl Marsiglia si allena in vista del prossimo impegno di campionato ma senza De Zerbi: l'allenatore è stato convocato dalla società, rischia grosso dopo ... fanpage.it

Olympique Marsiglia, la sconfitta per 3-0 sul campo del Club Brugge porta con sé riflessioni interne: De Zerbi rischia l'esoneroCHAMPIONS LEAGUE - La Champions League dell'Olympique Marsiglia di De Zerbi è terminata con un tracollo. Il Club Brugge ha travolto 3-0 l'OM e il gol rocamboles ... eurosport.it

