Madre e figlio rimasti con 64 euro sul conto dopo il fallimento del bar la sentenza li ‘salva’ | il paese si spopola i debiti si giustificano

Dopo il fallimento di un bar, madre e figlio si sono trovati con soli 64 euro sul conto e oltre mezzo milione di debiti. La recente sentenza li ha tutelati, evidenziando la complessità di un’Italia che si spopola e affronta difficoltà economiche crescenti. Un caso che riflette le sfide di molte famiglie in situazioni simili, tra crisi e fragilità del sistema.

Montecalvo in Foglia (Pesaro-Urbino), 12 gennaio 2026 – Gli erano rimasti 64,12 euro sul conto, una Nissan usata e oltre mezzo milione di debiti. E intorno un paese che si svuota e il piccolo bar di paese che non ha più clienti. È la storia finita davanti al Tribunale di Urbino che, con una sentenza depositata l’8 gennaio, ha riconosciuto lo stato di sovraindebitamento e aperto la liquidazione controllata per una madre, 70 anni, e un figlio 51enne, travolti dai debiti dopo il fallimento del loro piccolo bar di paese a Montecalvo in Foglia. Papà travolto dai debiti, il grande cuore di Stefano: “Li aiutiamo noi, sarà il nostro regalo di Natale” Il giudice spiega da dove nasce il dramma legato alla “ crisi del piccolo bar, sito nel borgo di Montecalvo in Foglia, che nel corso degli anni ha subìto un netto spopolamento, ha comportato una drastica riduzione delle entrate e, di fatto, ha impedito ai ricorrenti di far fronte ai debiti contratti per ristrutturare il bar (in forza di un mutuo del 2009) e per comprare la casa di residenza (in forza di un mutuo del 2012)”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

