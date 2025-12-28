Ferrara prima di Atalanta Inter | Dovremmo fare quella domanda a Chivu sul mercato e sugli scontri diretti persi penso questo

Ciro Ferrara, ex difensore di Juventus e Napoli, ha commentato l’andamento dell’Inter prima della sfida contro l’Atalanta. Nella sua analisi, ha suggerito che alcune domande dovrebbero essere rivolte a Chivu, in relazione al mercato e alle recenti sconfitte negli scontri diretti. Le sue considerazioni offrono uno spunto di riflessione sulla situazione della squadra nerazzurra in vista della partita.

Inter News 24 L’ex difensore di Juve e Napoli, Ciro Ferrara, ha voluto dire la sua sull’Inter poco prima del match contro l’Atalanta. Intervenuto dagli studi di Dazn nel prepartita di Atalanta Inter, Ciro Ferrara ha affrontato alcuni temi legati alla squadra di Chivu. COME MAI L’INTER NON FA RISULTATO NEGLI SCONTRI DIRETTI? – « Dovremmo chiederlo al suo allenatore. L’Inter sta facendo fatica con le grandi, a maggior ragione e in virtù dei risultati di Juve, Milan e Napoli oggi l’Inter non si può fermare. L’Atalanta andrà a ritmi elevati, l’Inter deve fare l’Inter che conosciamo ». CONFRONTO SPOGLIATOIO INTER? – « Mi è capitato alla Juve, era un periodo nel quale Del Piero faticava a segnare. 🔗 Leggi su Internews24.com

