Probabili formazioni Bologna Inter Josep Martinez e non solo | Chivu prepara 7 cambi rispetto al Genoa

Preparativi in corso per la sfida tra Bologna e Inter, con Chivu pronto a rivoluzionare la formazione. Il tecnico romeno studia sette modifiche rispetto alla partita contro il Genoa, puntando a sorprendere e rinvigorire la squadra. Tra novità e conferme, l’attesa cresce per scoprire le scelte che influenzeranno il match e i protagonisti in campo.

© Internews24.com - Probabili formazioni Bologna Inter, Josep Martinez e non solo: Chivu prepara 7 cambi rispetto al Genoa Inter News 24 . Tutti i dettagli. La marcia di avvicinamento alla semifinale di Supercoppa Italiana è terminata e Cristian Chivu sembra aver preso le sue decisioni definitive: quella che scenderà in campo stasera contro il Bologna sarà un’Inter coraggiosa e profondamente rinnovata. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il tecnico dei nerazzurri ha scelto di percorrere la via del turnover ragionato per gestire le energie psicofisiche, preparando ben sette novità di formazione rispetto all’ultima uscita di campionato contro il Genoa. 🔗 Leggi su Internews24.com Leggi anche: Probabili formazioni Verona Inter, Chivu mette mano alla difesa: pronti almeno 3 cambi rispetto all’11 anti Fiorentina! Leggi anche: Genoa Inter, Chivu conferma Sommer tra i pali: Josep Martinez, invece… Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Bologna-Inter, le probabili formazioni della semifinale di Supercoppa Italiana; Bologna-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Bologna-Inter, Supercoppa: dove vederla e probabili formazioni; Bologna-Inter, probabili: in porta c'è Josep Martinez, dubbio Calhanoglu. Bologna-Inter, semifinale di Supercoppa Italiana: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro) - Semifinale di Supercoppa Italiana tra Bologna e Inter: in palio un posto per giocarsi il trofeo in finale contro il Napoli ... affaritaliani.it

