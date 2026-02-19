Incubo Champions dopo Juve e Atalanta anche l’Inter battuta ai playoff | ora l’Italia rischia la disfatta

L’Inter ha perso contro il Benfica nei playoff di Champions, confermando una tendenza negativa per il calcio italiano. La squadra di Inzaghi ha subito due reti nel secondo tempo, compromettendo il passaggio del turno. Dopo Juventus e Atalanta, anche i nerazzurri escono sconfitti dalla prima sfida europea, lasciando poche speranze di qualificazione. Questa sconfitta mette a rischio la presenza italiana nella fase ad eliminazione diretta, una situazione che si fa sempre più difficile da recuperare. Ora il destino dipende dalla partita di ritorno.

Dopo Juventus e Atalanta, anche l’ Inter esce con le ossa rotte dall’andata dei playoff di Champions League, e ora l’Italia rischia seriamente di restare senza neppure una squadra nella massima competizione calcistica europea dagli ottavi di finale in avanti. Martedì sera la Juventus aveva patito una brutta sconfitta dal Galatasaray (5-2, altra partita finita in 10 uomini dopo un’espulsione), e poche ore dopo anche l’Atalanta nella trasferta di Dortmund aveva avuto la peggio (2-0 per il Borussia ). Ora il trio europeo si conclude in piena amarezza dopo che l’Inter è stata sconfitta per 3-1 in Norvegia dagli avversari del BodoGlimt.🔗 Leggi su Open.online

