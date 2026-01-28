Nessuna italiana agli ottavi di Champions League | Inter Juve e Atalanta finiscono agli spareggi

Questa sera si è chiusa la fase a gironi della Champions League e, con grande rammarico, nessuna squadra italiana è riuscita a qualificarsi direttamente agli ottavi. L’Inter, Juventus e Atalanta hanno concluso la loro avventura nel girone, tutte a caccia di un biglietto per la fase successiva, ma si sono fermate agli spareggi. Nonostante le vittorie ottenute, le tre squadre non riescono a superare l’ultimo ostacolo e dovranno affrontare una lunga strada per tentare di passare il turno. È un risultato che sorprende, considerando le aspettative

Nonostante la vittoria l'Inter va agli spareggi assieme a Juventus e Atalanta. Non c'è nessuna italiana in top 8, nonostante la grande occasione di qualificare tre squadre agli ottavi. L'ultima giornata di Champions League si rivela decisiva per Inter, Juventus e Atalanta.

