Spalletti a Napoli con l’ansia | se perde è fuori dalla lotta scudetto già a dicembre Libero

Questa sera si affronteranno Napoli e Juventus. Per il tecnico bianconero Luciano Spalletti è una sfida da dentro o fuori per quel che riguarda la lotta scudetto. Nonostante gli azzurri siano decimati dagli infortuni, sembra essere la Vecchia Signora più in emergenza. La Juventus di Spalletti in bilico nella lotta scudetto. Claudio Savelli su Libero scrive in un pezzo titolato “In Napoli-Juventus è Spalletti che rischia di più”: Napoli-Juventus non è mai una partita come le altre. È una rivalità storica, mai sopita e sempre pronta ad arricchirsi di nuovi capitoli. La sfida di stasera al Maradona è particolarmente significativa perché arriva in un momento delicato per entrambe le squadre. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Spalletti a Napoli con l’ansia: se perde, è fuori dalla lotta scudetto già a dicembre (Libero)

Leggi anche questi approfondimenti

C’è sempre una prima volta: Spalletti torna a Napoli dopo lo scudetto e affronta Conte, mai sfidato prima Vai su X

Spalletti torna a Napoli da avversario proprio nell'anniversario della sua cittadinanza onoraria napoletana. A volte il destino è proprio beffardo... ma mai quanto De Laurentiis, ca tene 'e ccorna. Sentite cosa disse, quel 7 dicembre di dire anni fa... _________ - facebook.com Vai su Facebook

Spalletti allenatore alla Juve, l’ipotesi scatena i tifosi del Napoli: “E il tatuaggio?” - A Napoli questa mattina, quando poco dopo mezzogiorno si è saputo dell’esonero di Tudor, ne parlavano davvero ... Secondo corrieredellosport.it

Parte l’era Spalletti alla Juve: ma il tecnico perde subito Yildiz - In conferenza stampa, Luciano Spalletti ha presentato così la sfida contro i grigiorossi: "Io ho visto molte partite ... Scrive tuttomercatoweb.com

Spalletti alla Juventus? L'ira dei tifosi: «Sul braccio ha il tatuaggio del Napoli» - La Juventus ha esonerato Igor Tudor e adesso, dopo aver affidato "ad interim" la panchina a Brambilla, è a caccia di un sostituto con gli ex commissari tecnici Roberto Mancini e Luciano Spalletti ... Secondo ilmessaggero.it

Juventus, Spalletti in conferenza: «Il tatuaggio del Napoli? Mi sono fatto tirare il sangue dall'altro braccio, non voglio si tocchi nulla» - Ieri il primo giorno alla Continassa tra visite mediche, incontri e firme sui contratti, oggi le prime parole da nuovo allenatore della Juventus. Lo riporta ilmattino.it

Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus: le reazioni dei tifosi del Napoli - Tante cose sono cambiate da quando Luciano Spalletti pronunciò questa frase durante una conferenza ... Si legge su ilmattino.it

Spalletti e le dichiarazioni su Napoli invecchiate male: 'Difficile tornare da avversario' - Luciano Spalletti, il tecnico che aveva giurato amore eterno al Napoli, siederà da ora sulla panchina della Juventus. Si legge su it.blastingnews.com