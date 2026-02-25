Chivu a Sky | C’è amarezza ci abbiamo provato in tutti i modi Complimenti al Bodo avevano più energie Ecco cos’ho provato a chiedere alla squadra

Cristian Chivu ha espresso amarezza per la sconfitta contro il Bodo Glimt, attribuendo il risultato alla maggiore energia degli avversari. L’allenatore ha spiegato di aver chiesto un impegno più intenso ai suoi giocatori, ma non è riuscito a vedere i risultati sperati. La squadra ha provato in tutti i modi a ribaltare la situazione, senza successo. La partita ha mostrato alcune criticità che devono essere affrontate.

L'allenatore dell'Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata in Champions League contro il Bodo Glimt. Intervenuto nel corso del postpartita di Inter Bodo Glimt, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha commentato così il KO per 1 a 2 rimediato nel playoff di ritorno di Champions League, che condanna i meneghini all'eliminazione. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. COSA E' MANCATO? – « Ci abbiamo provato in tutti i modi dall'inizio, abbiamo affrontato una squadra molto ben organizzata con blocco basso. Probabilmente il nostro non riuscire a sbloccarla gli ha creato anche un confort mentale nel fare determinate cose, sapendo che eravamo costretti a fare due gol per andare ai supplementari.

Chivu a Sky: Rimonta? È tutto fattibile, sta a noi e alla nostra determinazione. Frattesi è un valore aggiuntoA pochi minuti da Inter-Bodo/Glimt, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu parla a Sky Sport spiegando cosa servirà per provare a ribaltare la sconfitta dell'andata: È tutto fattibile, sta a noi e alla ... msn.com

Inter, Marotta: Preaccordo con Simeone una fake news, felici di ChivuIl presidente dell'Inter sulle voci che dalla Spagna hanno accostato Simeone alla panchina nerazzurra: E' una fake news, non c'è neanche da parlarne perché siamo straordinariamente contenti di Chivu ... sport.sky.it

Gds - Quando sono caduti i primi fischi leccesi, anche il viceallenatore nerazzurro Aleksandar Kolarov ha allargato le braccia come a dire: «Ma davvero». In quel momento, lo stesso Chivu mostrava un sorrisetto amaro, una somma di stupore e amarezza: da - facebook.com facebook

#Chivu ha il dono di rendersi ridicolo due volte nel giro di una settimana! Solo un pover uomo, privo di senso di sportività, ma soprattutto di cultura poteva fare riferimento alla Mano de D10S che nulla aveva a che fare con il calcio… Che amarezza! x.com