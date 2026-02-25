Inter Bodo Glimt Bisseck vede il bicchiere mezzo pieno | Impareremo da questa sconfitta Il pallone non voleva entrare in porta…

Inter News 24 Inter Bodo Glimt, Bisseck mastica amaro dopo la sconfitta: ecco tutte le parole del difensore nerazzurro. Nonostante la cocente sconfitta interna per 3-1 e l’uscita dalla Champions League, Yann Bisseck ha cercato di mantenere l’equilibrio nelle interviste post-gara. Ai microfoni di CBS Sports Golazo, il centrale dell’Inter ha respinto con forza l’etichetta di “figuraccia” legata al nome dell’avversario. Secondo il difensore di Cristian Chivu, sottovalutare i norvegesi è un errore di valutazione: «Il Bodø aveva un piano solido, hanno fatto bene le loro cose, sono preparati. Faccio i miei migliori complimenti». L’analisi del match si è poi spostata sulla cronaca di una serata storta, dove la pressione offensiva dei nerazzurri non ha prodotto i frutti sperati. Bisseck ha parlato di una sorta di maledizione sportiva, citando gli «dei del football» per descrivere l’impossibilità di trovare la via della rete nonostante le numerose occasioni create a San Siro. 🔗 Leggi su Internews24.com

