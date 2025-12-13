Inter Liverpool Chivu guarda il bicchiere mezzo pieno | il riferimento alla sconfitta di Champions League

Chivu analizza con ottimismo la sconfitta dell'Inter contro il Liverpool in Champions League, sottolineando aspetti positivi e spunti di crescita. Alla vigilia della sfida contro il Genoa, il difensore nerazzurro invita a mantenere il morale alto e a guardare al futuro con fiducia, evidenziando le possibilità di miglioramento e di consolidamento della squadra.

Inter News 24 alla vigilia del Genoa. Nella consueta conferenza stampa che anticipa la delicata trasferta di campionato contro il Genoa, Cristian Chivu ha voluto chiudere definitivamente il capitolo Champions League, analizzando con lucidità la recente sconfitta subita contro il Liverpool. Il tecnico della Beneamata non ha mostrato segni di abbattimento, anzi, ha sottolineato come la prova offerta contro i Reds abbia fornito indicazioni estremamente positive per il prosieguo della stagione, specialmente sotto il profilo caratteriale. Internews24.com Inter-Liverpool | Marotta parla di Salah, Chivu: "12 punti non bastano" ?? | OneFootball - Notte da brividi a San Siro, dove Inter e Liverpool si affrontano nella sesta giornata di Champions League. onefootball.com

