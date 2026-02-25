Champions | Inter-Bodo Glimt 1-2 nerazzurri eliminati

L’Inter ha perso 2-1 contro il Bodo Glimt, causando la loro eliminazione dalla Champions League. La squadra di casa ha subito due gol nel primo tempo e non è riuscita a recuperare, nonostante un gol nel secondo tempo. La sconfitta arriva dopo il risultato negativo dell’andata in Norvegia, che aveva già compromesso il passaggio del turno. La partita si conclude con l’Inter fuori dalla competizione.

L'Inter è già fuori dalla Champions League. I nerazzurri perdono 2-1 in casa contro il Bodo Glimt, che già si era imposto 3-1 nell'andata in Norvegia, nella gara di ritorno del playoff e salutano la competizione. Per la squadra di Chivu, che sta dominando in campionato, è la quinta sconfitta consecutiva nella massima competizione continentale. Un errore in disimpegno di Akanji al 13? della ripresa spalanca un'autostrada al vantaggio norvegese con Hauge, che raccoglie la respinta di Sommer sul tiro di Blomberg e insacca a porta vuota.