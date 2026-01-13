Sull’intelligenza artificiale il Pentagono accelera e cambia metodo

Il Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti ha recentemente pubblicato un documento che riflette un cambio di approccio verso l’intelligenza artificiale. Più che una strategia definita, si tratta di una presa di coscienza delle nuove sfide e opportunità che questa tecnologia presenta. Un passo importante che indica un’evoluzione nei metodi e nelle priorità del Pentagono nel campo dell’innovazione digitale.

Nelle ultime ore il Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti ha diffuso un documento che assomiglia più a una presa di coscienza che a una strategia. La Artificial intelligence strategy for the Department of War non racconta un futuro ordinato da costruire con pazienza, ma un presente che corre troppo veloce per le procedure tradizionali. Tra le righe si legge una preoccupazione chiara, nell’era dell’intelligenza artificiale restare fermi, anche solo per attendere soluzioni migliori, equivale a perdere vantaggio. La velocità come nuova ossessione militare. Il testo ruota attorno a un’idea semplice e radicale. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Sull’intelligenza artificiale il Pentagono accelera e cambia metodo Leggi anche: Wall Street cambia idea su Microsoft e Amazon: cosa hanno scoperto sull’intelligenza artificiale Leggi anche: Oggi il seminario sull’intelligenza artificiale Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Al Museo di Pitagora una mattinata di riflessione, scuole protagoniste e l’Università della Calabria al centro della sfida sull’Intelligenza artificiale #Attualita #Video - facebook.com facebook Samsung presenta la sua visione sull’intelligenza artificiale al Ces di Las Vegas dlvr.it/TQ95Wc x.com

