Alpinista cade da cascata di ghiaccio a 1.950 metri di quota e muore a Cogne illeso il compagno di cordata

Questa mattina a Cogne, un alpinista è morto cadendo da una cascata di ghiaccio a 1.950 metri di quota. Il suo compagno di cordata è rimasto illeso. Le forze dell’ordine stanno verificando cosa sia successo.

Scivola su una lastra di ghiaccio e precipita vicino a una cascata: muore alpinista di 29 anni a Merano Un alpinista di 29 anni è deceduto a Merano 2000 dopo essere scivolato su una lastra di ghiaccio lungo la Katzenleiter. Cascata di ghiaccio alta 30 metri travolge gruppo di persone. Immagini drammatiche Nel nord-est dell'Estonia, la celebre cascata di ghiaccio alta 30 metri ha improvvisamente travolto un gruppo di persone, causando immagini drammatiche e situazioni di emergenza. Scalatore precipita dalla cascata di ghiaccio volo di 8 metri | è grave Il 37enne sospeso in parete l' allarme lanciato dagli amici che lo hanno riportato alla base.

