S tasera, alle 21.40 su Canale 5, va in onda L’Ultima Notte Rosa – La Grande Festa, il concerto di Umberto Tozzi registrato all’Arena di Verona lo scorso ottobre. Evento con cui l’artista ha dato addio alla scena live dopo oltre 50 anni carriera. Una serata speciale condotta da Federica Panicucci dove riascoltare tutti i più grandi successi del cantautore: Ti amo, Gloria, Stella stai, Note rosa e moltissimi altri. Fra gli ospiti, Marco Masini, Raf e i The Kolors. Umberto Tozzi si scaglia contro Donald Trump: ha usato “Gloria” nel suo ultimo comizio X Leggi anche › Umberto Tozzi lascia le scene con un tour mondiale: «Ci salutiamo con un ultimo viaggio insieme» L’Ultima Notte Rosa – La Grande Festa stasera 4 dicembre su Canale 5 il concerto di Umberto Tozzi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Insieme al cantante tanti amici come Raf, Marco Masini (entrambi a Sanremo 2026) e i The Kolors